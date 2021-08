Locatelli alla Juve: tutte le tappe dal 9 giugno, una sola destinazione

Manuel Locatelli finalmente può abbracciare la Juve. Una rincorsa nata già la scorsa estate, quando c’era Paratici ma il Sassuolo non era disponibile alla cessione anche per una promessa fatta a De Zerbi, e che è ripartita oltre due mesi fa. Sono stati accostati altri centrocampisti alla Juve, alcuni senza un senso o una profondità: l’obiettivo principale era soltanto uno, è stato centrato. E Locatelli, come più volte spiegato, mai ha preso in considerazione altre destinazioni. Ecco la nostra ricostruzione, titolo dopo titolo.

12 Agosto – Locatelli alla Juve: domani è il giorno per chiudere

Foto: Twitter personale Locatelli