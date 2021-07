Locatelli-Juve, Henrique-Sassuolo: la strada è sempre quella

Manuel Locatelli alla Juve. Matheus Henrique al Sassuolo. Confermiamo che la strada è quella, che si tratta di aver solo un po’ di pazienza. Partiamo da Locatelli: martedì vi avevamo raccontato che ci sarebbe stato un incontro oggi, le parti hanno parlato di un rinvio. Un modo per blindare l’argomento, alla larga da qualsiasi fuga di notizie. Non escludiamo che l’incontro ci sia stato, di sicuro i contatti sono andati avanti e proseguiranno nelle prossime ore. La Juve vuole chiudere, garantendo quanto chiede il Sassuolo. E il Sassuolo, come ricordato, aveva chiesto di non andare entro gli ultimi giorni di luglio. Normale che il club dica “in caso di mancati accordi Locatelli resterà con noi”, non potrebbe fare diversamente. Ma noi crediamo che si arriverà alla fumata bianca. E nel frattempo il Sassuolo è andato avanti con Mathias Henrique incontrando a Milano entourage e rappresentanti del Gremio: operazione avviatissima, il dopo-Locatelli.

Foto: Twitter personale Locatelli