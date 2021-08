Il retroscena: Locatelli-Juve, ecco la minima differenza. Al prossimo incontro si chiude

Emergono ulteriori particolari rispetto a quanto vi abbiamo anticipato poco fa sull’incontro tra Juve e Sassuolo per il trasferimento in bianconero di Manuel Locatelli. C’è intesa totale sulle cifre, lo ribadiamo, da 35 milioni più bonus. La Juve ha accettato di pagare entro il prossimo giugno, ma soltanto in caso di conquista di un posto Champions. Obiettivo che, sinceramente, dovrebbe essere alla portata della squadra nuovamente affidata ad Allegri. Il Sassuolo, invece, chiede un pagamento incondizionato, a prescindere da un posto in Champions da parte dei bianconeri. È un piccolissimo dettaglio che verrà chiarito al prossimo incontro o contratto, prevedibilmente subito dopo Ferragosto. Locatelli vuole soltanto la Juve, deve portare ancora un minimo di pazienza.

Foto: Instagram Locatelli