L’indiscrezione: Locatelli-Juve, al prossimo vertice forse anche Agnelli

Manuel Locatelli e la Juve. Il vertice che era stato fissato per oggi slitta di qualche giorno. Oggi i due club si risentiranno per fissare una data: il giorno giusto potrebbe essere venerdì a Milano o Torino, ma c’è Assemblea di Lega e quindi bisogna trovare l’incastro. Quindi l’incontro può essere anticipato a domani o confermato per venerdì, sono dettagli che verranno messi a posto più tardi. La novità è un’altra: al prossimo summit non ci sarà soltanto Cherubini ma di sicuro l’ad Arrivabene, possibile che partecipi anche il presidente Agnelli. E’ la conferma che bisognerà parlare di cifre e migliorare l’offerta, questo potrà farlo soltanto chi rappresenta la proprietà. Tra Sassuolo e Juve per il centrocampista ballano 8-10 milioni, ma il club bianconero migliorerà la proposta per chiudere il tormentone e assicurare il centrocampista chiesto da Allegri. Ricordiamo che Pjanic potrebbe essere il secondo colpo, ma più avanti e a condizione che ci sia un’uscita.

Foto: Instagram Locatelli