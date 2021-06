Esclusiva: Locatelli-Juve, avanti tutta! Incontro positivo. I dettagli e gli scenari

Manuel Locatelli alla Juve: avanti tutta! E’ appena terminato l’incontro con il Sassuolo, proprio nel centro sportivo del club emiliano, a pochi minuti dal quarto di finale del campionato Primavera che vede in campo – proprio in questi momenti allo stadio “Ricci” – i bianconeri e l’Empoli. Il summit tra Giovanni Carnevali e Federico Cherubini è stato molto positivo, strada tracciata. Sono state fatte le prime valutazioni: la Juve è pronta a mettere a disposizione una base da 30 milioni più il cartellino di Dragusin, anche se nel summit si è parlato di altri giovani. La formula potrebbe essere con pagamento dilazionato, alla Chiesa, magari con obbligo di riscatto. Locatelli vuole la Juve, la Juve vuole Locatelli, le altre piste in questo momento sono in secondo piano. Sono arrivate due offerte ufficiali importanti, quelle di Arsenal e Borussia Dortmund, ma la Juve ha la precedenza. L’incontro di oggi non poteva essere quello della chiusura, con Manuel impegnato tra pochi giorni nell’ottavo di finale degli Europei a Londra contro l’Austria. Ma la strada è tracciata, il futuro di Locatelli è sempre più bianconero.

Foto: Twitter Euro 2020