Locatelli vuole solo la Juve. Tolisso e soci possono attendere

Manuel Locatelli vuole solo la Juve. Ve lo abbiamo detto in più occasioni e in tempi non sospetti, anche quando c’era chi accostava Tolisso e chissà quale altro profilo. Un modo solo per fare confusione perché la Juve vuole andare fino in fondo e nelle prossime ore ci sarà un incontro tra Carnevali e Cherubini, preannunciato dallo stesso amministratore delegato del Sassuolo qualche giorno fa. Locatelli ha avuto proposte dall’estero, in modo ufficiale si è presentato il Borussia Dortmund, ma lui ha sempre voluto aspettare la Juve. La valutazione resta di 40 milioni, anche qualcosa in più dopo le ultime eccellenti performance con la Nazionale. Ma la Juve ha qualche contropartita, Dragusin (come già raccontato) in testa per andare a dama. Magari con una formula alla Chiesa, stavolta direttamente con obbligo di riscatto, che consentirebbe di dilazionare il pagamento. Locatelli pensa agli Europei e agli ottavi di finale contro l’Austria, contemporaneamente la Juve pensa proprio a Locatelli, consapevole di essere ricambiata. Ora serve andare fino in fondo.

Foto: Twitter Euro 2020