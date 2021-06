L’indiscrezione: Locatelli entra anche se Ramsey non esce. La Juve ha deciso

La staffetta è pronta, questione di tempo. La Juve ha voglia di completare, con calma, l’operazione Locatelli: bisogna soltanto avere la pazienza di aspettare, siamo in pieni Europei e ci sono impegni di grande spessore in arrivo. Ma la Juve andrà fino in fondo, verranno scelte le contropartite, si partirà di una base da almeno 30 milioni. Contestualmente o quasi uscirà Ramsey che ha tre proposte dalla Premier (anche l’Arsenal per un clamoroso ritorno) e una dalla MLS. Quindi, la staffetta è possibile. Ma anche senza la Juve ha l’intenzione di andare fino in fondo all’operazione Locatelli con il Sassuolo.

Foto: sito ufficiale Sassuolo