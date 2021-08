L’indiscrezione: Locatelli e la Juve promessi sposi. Domani Dybala. E Pjanic sullo sfondo

L’incontro di oggi è stato fondamentale, dovremmo dire decisivo, per avvicinare definitivamente Manuel Locatelli alla Juve. Il Sassuolo ha posto condizioni importanti, ma soprattutto la Juve è arrivata ai 35 milioni più eventuali bonus che il club emiliano aveva richiesto per liberare il forte centrocampista. Sulle modalità di pagamento resta un piccolo discorso da chiarire: la Juve vorrebbe versare la cifra il prossimo anno alla conquista di un posto Champions, il Sassuolo chiede il pagamento senza condizioni. Al prossimo summit, probabilmente dopo Ferragosto, si arriverà alla definitiva quadratura e Locatelli potrà coronare il suo sogno. Intanto domani potrebbe essere il giorno decisivo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala. Ci sarà un nuovo incontro con il suo agente Antun per mettere apposto le cifre e per legare Paulo ai bianconeri. Sullo sfondo resta Miralem Pjanic, il suo arrivo è legato a una cessione ma c’è ancora tempo per arrivare a una soluzione.

Foto: Twitter Euro 2020