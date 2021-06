Il retroscena: Locatelli, passi ufficiali Dortmund. Ora tocca alla Juve

Manuel Locatelli è destinato a lasciare il Sassuolo e nello scorso weekend ci sono stati passi ufficiali del Borussia Dortmund disponibile ad avvicinarsi ai 40 milioni chiesti dal club emiliano per privarsene. Ma Locatelli, che ha estimatori tra molte big europee, vuole aspettare le mosse della Juve, il club che ha messo al primo posto nella lista della sue preferenze.

Non ci sono stati contatti diretti tra i bianconeri e il Sassuolo, ma dobbiamo anche aggiungere che con gli Europei in corso bisogna avere un minimo di pazienza. E la Juve presto uscirà allo scoperto per regalare ad Allegri il centrocampista in cima alla lista delle preferenze.

Foto: Twitter personale