Esclusiva: Locatelli alla Juve, accordo sulle cifre! Ecco cosa manca ora

Incontro proficuo, molto positivo, per Manuel Locatelli dal Sassuolo alla Juve. Al punto che dopo un vertice durato circa un paio di ore si è arrivati alla soluzione sulla cifra, passaggio fondamentale rispetto alle distanze precedenti. La Juve arriverà ai 35 milioni chiesti dal Sassuolo con eventuali bonus per avvicinarsi alla fatidica quota 40. E questo è un passaggio di straordinaria importanza che avvicina sempre più il centrocampista Campione d’Europa ai bianconeri. Cosa manca ancora? L’accordo sulle modalità di pagamento che la Juve vorrebbe procrastinare di un paio di anni, eventualmente disponibile a pagare tutto entro il prossimo giugno e quindi con lo sconto di un anno, mentre il Sassuolo le vuole ancora più rapide. Tra formula e dilazione si arriverà a una quadratura, visto che l’aspetto più importante era quello di arrivare ai 35 milioni chiesti dal club neroverde. È un discorso questo che verrà sbloccato al prossimo contatto o incontro, prevedibilmente dopo Ferragosto, per consentire a Locatelli di andare alla Juve. Il summit di oggi può essere considerato come quello di una svolta, in attesa degli ultimi e quasi automatici passaggi.

Foto: Twitter Uefa