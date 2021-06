Il retroscena: Locatelli, solo Juve. Il Dortmund era arrivato a 35 milioni

Abbiamo detto ieri e ripetiamo: perallaè solo una questione di tempo. L’incontro di ieri, definito da molti interlocutorio, è stato per noi di fondamentale importanza perché ha ribadito la volontà bianconera di chiudere l’operazione. Locatelli è la prima e unica scelta, non ci sono piani B, i nomi di Pjanic e soprattutto Tolisso non hanno motivo di esistere. Si arriverà a una soluzione per circa 30 milioni o qualcosa in più con almeno una contropartita tecnica. Il retroscena che sintetizza come anche il Sassuolo voglia dare la precedenza alla Juve: l’Arsenal stava per presentare un’offerta, il Borussia lo aveva già fatto preannunciando 35 milioni. Ma il discorso è stato appena abbozzato, senza ulteriori approfondimenti.