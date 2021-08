Locatelli alla Juve: tutti i dettagli e i retroscena. Ecco quando scatterà l’obbligo e c’è una percentuale

Manuel Locatelli alla Juve: affare fatto. Ecco alcuni dettagli dell’operazione chiusa poco fa nel corso di un incontro avvenuto a Forte dei Marmi tra Giovanni Carnevali e Federico Cherubini. Il centrocampista fresco Campione d’Europa è stato avvertito alle 15,30, in serata aspetta il via libera per andare a Torino ed effettuare le visite. Era lui il prescelto, l’unico, nel bel mezzo di tanti nomi (da Tolisso in poi… senza senso). La Juve avrà Locatelli in prestito biennale, ma dal primo punto del girone di ritorno della stagione 2022-2023 scatterà l’obbligo di riscatto. Operazione da 30 milioni più 5 di bonus, esattamente la cifra che era stata concordata nel corso dell’incontro della scorsa settimana a Torino e che vi avevamo anticipato nei dettagli. Il pagamento sarà triennale da quando scatterà l’obbligo, quindi non ci sono discorsi legati alla qualificazione in Champions. Prevista anche una percentuale su futura vendita fino al 20 per cento, dettagli che stanno per essere perfezionati in questi minuti tra i dirigenti delle due società. La cosa più importante è che sia stata finalmente messa la parola fine a una trattativa laboriosa. Con una sola certezza: Locatelli era l’unico obiettivo della Juve, al netto di nomi fantasiosi. E’ andata così, affare fatto.

Foto: Twitter Locatelli