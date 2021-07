Il retroscena: Locatelli, solo Juve! Due club insistono ma lui ha scelto

Manuel Locatelli ha scelto la Juve. E ribadiamo il concetto già espresso la scorsa settimana: si tratta soltanto di aspettare, questione di tempo, che il club bianconero si metta d’accordo con il Sassuolo. Operazione da 40 milioni, possibilmente scegliendo una contropartita tecnica. E accorciando al massimo la dilazione che il Sassuolo vorrebbe in 12 mesi, da qui alla prossima estate, mentre la Juve spera di procrastinare per altri 12 mesi, con pagamento definitivo nel 2023.

Ma in qualche modo si troverà la quadratura, Locatelli ha scelto la Juve. A chi ha continuato a proporgli Arsenal e Borussia Dortmund, le due piste già note dalla scorsa settimana, ha risposto che vuole aspettare la Juve e gli accordi con il Sassuolo. L’Arsenal ci ha provato un po’ di più, ma per il momento Locatelli ha le idee chiare: gli Europei, in attesa che la Juve trovi la quadratura con il club emiliano.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020