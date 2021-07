Demiral non più blindato: è una delle chiavi per sbloccare Locatelli

Manuel Locatelli è un promesso sposo della Juve, come raccontiamo da diverse settimane. E già nei prossimi giorni ci potrebbe essere un summit con il Sassuolo per arrivare alla soluzione, in modo da permettere al centrocampista (quando rientrerà dalle vacanze) di aggregarsi al suo nuovo club. Locatelli vuole solo la Juve, ha già detto no ad Arsenal e Borussia Dortmund. Intanto, la Juve può decidere di fare cassa con Demiral (valutato non meno di 30-35 milioni). Il difensore piace all’Atalanta, in caso di uscita di Romero destinazione Tottenham, e da settimane anche al Borussia Dortmund (i tedeschi lo avevano cercato anche a gennaio ma erano stati respinti), mentre sono più defilate un paio di soluzioni inglesi. Una cosa è chiara: Demiral o non Demiral, la Juve ora si concentra su Locatelli.

Foto: Juventus Twitter