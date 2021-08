Oggi doveva essere, oggi è: Locatelli alla Juve, è fatta!

Manuel Locatelli alla Juve: è fatta! Oggi doveva essere il giorno, come anticipato ieri sera, oggi è. Decisivo un incontro a Forte dei Marmi tra l’amministratore delegato Carnevali e il direttore sportivo Cherubini, accordo totale tra Juve e Sassuolo. Locatelli avvertito poco fa, è pronto per le visite che si effettueranno quando – in serata – saranno completati tutti i documenti. La cifra è di 35 milioni, come anticipato la scorsa settimana. Ora gli ultimi dettagli.

Foto: Twitter Uefa