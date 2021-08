Non solo Locatelli-Juve, può essere il giorno decisivo per il rinnovo di Dybala

Vi abbiamo raccontato che Juve e Sassuolo si rivedranno nei prossimi giorni, prevedibilmente entro venerdì, per cercare di perfezionare l’operazione relativa a Manuel Locatelli. Ma intanto il club bianconero sta concretamente pensando al rinnovo di Paulo Dybala: oggi è un giorno importante, in corso l’incontro con il suo agente Jorge Antun per arrivare a un totale accordo. C’è la volontà della Joya e anche quella della Juve, si ragionerà sulla base di circa 8,5 milioni più bonus a stagione. Lavori in corso, la Juve protagonista. E Pjanic resta sempre un candidato per i prossimi giorni.

Foto: Instagram Dybala