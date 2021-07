Il retroscena: Locatelli-Juve, le tre condizioni del Sassuolo e il prossimo summit. Dalla Liga…

Manuel Locatelli vuole la Juve. E anche se l’incontro di oggi non è stato quello della svolta, alla larga dal sensazionalismo di chi entra in scena solo per annunciare all’ultimo minuto continuiamo a pensare che alla fine la sua volontà sarà determinante. Di sicuro alle condizioni del Sassuolo e ci sono alcune novità.

La prima: il Sassuolo non vuole una contropartita tecnica, di alcun tipo.

La seconda: non accetta in linea di massima discorsi legati a percentuali su futura vendita.

La terza: continua a chiedere 40 milioni, disposto a fare uno sconto di 3-4 milioni da tramutare in bonus facilmente raggiungibili.

Juve e Sassuolo si sono lasciati oggi con la volontà di risentirsi entro domenica per organizzare un nuovo summit. Locatelli vuole la Juve. E per la Juve è un passaggio obbligato, con l’avallo totale di Allegri a prescindere da Pjanic (l’allenatore vorrebbe il doppio colpo a centrocampo entro la fine del mercato). Un’ultima cosa: dopo l’offerta Arsenal (respinta da Manuel) e i sondaggi Liverpool, oggi si è materializzato un club della Liga. Molti indizi portano al Barcellona anche se in Catalogna sono bloccati e potrebbero proporre un obbligo biennale, forti degli eccellenti rapporti con il Sassuolo. Ma presto toccherà nuovamente alla Juve per fare in modo che la volontà di Locatelli venga esaudita. Intanto, il club emiliano ha deciso di completare l’operazione Matheus Henrique con il Gremio, a prescindere da tutto.

Operazione confermata anche da Giovanni Carnevali in serata a Sportitalia.

Foto: Twitter personale