Esclusiva: Locatelli-Juve, l’esito dell’incontro. No all’Arsenal (45 milioni)

Partiamo da questa certezza: Manuel Locatelli vuole solo la Juve. E aspetterà. Non a caso è stata rispedita al mittente una proposta ufficiale dell’Arsenal: 40 milioni più 5 di bonus. Il Borussia Dortmund si era arrampicato fino a 35 più bonus, un’offerta quindi inferiore. Ma non è questo il punto. Il punto è che Locatelli non vuole andare a Londra o all’estero, vuole la Juve. Ed è disposto ad aspettare, senza fretta, essendo tra l’altro in vacanza. L’incontro tra Giovanni Carnevali e Federico Cherubini è terminato meno di un’ora fa: non ci sono accordi, al momento esiste distanza di 8-10 milioni tra domanda e offerta (il Sassuolo accetta 40 milioni senza alimentare aste). E c’è distanza anche sulle modalità: la Juve vorrebbe fare scattare l’obbligo di riscatto tra due anni, in caso di qualificazione Champions. Il Sassuolo non accetta queste condizioni, ma vuole accontentare Locatelli e per questo ha respinto la proposta – ricchissima – dell’Arsenal. Ci sarà un altro incontro, prevedibilmente nel giro di una settimana, e la Juve si presenterà con un’altra offerta, la migliorerà. Il Sassuolo non vuole turbare i sogni, solo bianconeri, di Locatelli, quindi aspetta con calma. Ma vorrebbe chiudere la pratica entro fine luglio, senza andare oltre, per esempio agli ultimi giorni di agosto. Quindi non si tratta di capire la destinazione di Locatelli, Arsenal o Juve, perché il centrocampista – come vi raccontiamo da settimane – la scelta l’ha fatta. Appuntamento al prossimo summit, presto, per soddisfare le esigenze di tutti.

Foto: Twitter personale