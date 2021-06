Locatelli-Juve, è solo questione di tempo. Ecco perché

Manuel Locatelli alla Juve: questione di tempo. L’incontro di oggi pomeriggio è stato molto importante e spieghiamo perché: è servito a sgombrare il campo da qualsiasi equivoco, ad allontanare la concorrenza (Arsenal e Borussia Dortmund hanno fatto le proposte più intriganti).

Semplicemente perché Locatelli vuole la Juve e la Juve vuole Locatelli, a dispetto di altri nomi fatti inopportunamente per il centrocampo bianconero. Allegri ha avallato da tempo, malgrado fosse stato accostato alla Juve anche Pjanic per un ritorno che fin qui non è mai stato seriamente considerato.

La Juve investirà quanto deve: base da 30 milioni più almeno un giovane (Dragusin). Dettagli che verranno affrontati meglio dopo l’impegno dell’Italia di sabato. Di sicuro l’incontro di oggi ha messo una base fondamentale per Locatelli in bianconero, questione di tempo.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020