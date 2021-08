Il retroscena: Locatelli-Juve, presto nuovi contatti per arrivare alla soluzione

E’ stata un’altra giornata di silenzio e di contatti indiretti per il trasferimento di Manuel Locatelli alla Juve. Ma molto presto il club bianconero tornerà alla carica, vuole definire la trattativa, il centrocampista fresco Campione d’Europa è una priorità. La cessione di Demiral all’Atalanta in questo senso può anche aiutare per aumentare l’offerta.

Locatelli freme per andare alla Juve, possibile che molto presto venga migliorata l’offerta e si possa arrivare alla definitiva quadratura. Negli ultimi due giorni non ci sono stati contatti con altri club all’estero, ulteriore conferma che Locatelli ha scelto.

Il Sassuolo ha individuato il sostituto e l’ha già preso, si tratta di Matheus Henrique, in uscita dal Gremio, operazione con i bonus da circa 15 milioni. Quindi, non resta che attendere.

Foto: Twitter Euro 2020