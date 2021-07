Locatelli-Juve, Matheus Henrique-Sassuolo: la staffetta è pronta

Confermato per domani l’incontro tra la Juve e Sassuolo per chiudere Manuel Locatelli, si va versa la fumata bianca. Una richiesta precisa di Max Allegri, una volontà del diretto interessato che ha detto no a un paio di proposte dall’estero, Arsenal in testa. Intanto, il Sassuolo ha individuato il sostituto in Matheus Henrique, centrocampista classe 1997 del Gremio attualmente impegnato alle Olimpiadi. Come scritto circa dieci ore fa dal giornalista brasiliano Vagner Martins, dirigenti del Gremio sono attesi in Italia proprio per chiudere l’operazione con il Sassuolo, operazione superiore ai 10 milioni più bonus. E a quel punto la staffetta Locatelli Juve-Matheus Henrique Sassuolo sarebbe automatico. Pjanic, invece, è un altro discorso: Allegri lo vuole, come già anticipato, ma sarà un’operazione di agosto.

FOTO: Twitter Locatelli