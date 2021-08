Locatelli alla Juve: domani è il giorno per chiudere

Locatelli alla Juve: in arrivo il giorno giusto per chiudere l’operazione. A Torino ci sarà un incontro tra Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, e i vertici bianconeri con la presenza dell’ad Arrivabene e molto probabilmente anche del presidente Agnelli. Il Sassuolo chiedeva 40 milioni, adesso è pronto a scendere a 35 più bonus (semplici da raggiungere). La Juve di sicuro migliorerà l’offerta perché vuole regalare a Max Allegri un rinforzo fondamentale per il nuovo centrocampo. Siamo alla resa dei conti, la Juve vuole fare un ultimo passo decisivo per assicurarsi il Campione d’Europa. Pjanic resta in sottofondo come una possibile soluzione più avanti, quando e se dovesse uscire un centrocampista.

Foto: Twitter personale Locatelli