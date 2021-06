Locatelli-Juve, Sergio Oliveira-Fiorentina: quanto è importante anticipare

Europei al via, concentrazione al massimo. Il mercato ovviamente ne risente e mette fretta. Ci sono due situazioni abbastanza bene impostate, una indirizzata. Quella bene impostata riguarda Manuel Locatelli, assolutamente al primo posto della lista di Allegri per il centrocampo. La richiesta è di 40 milioni, ma la Juve sta pensando a una contropartita tecnica per abbassare la valutazione. E confida nella volontà del diretto interessato, destinato a lasciare il Sassuolo, di dare la precedenza proprio alla Juve malgrado il corteggiamento di altre big in giro per l’Europa. Sergio Oliveira alla Fiorentina – ripetiamo – è una situazione indirizzata, una scelta fatta dai viola, con il gradimento totale del diretto interessato. Il Porto ha capito che sarà impossibile trattenerlo, la Fiorentina ha intenzione di spendere i 20 milioni (anche abbondanti) per arrivare alla totale quadratura.

