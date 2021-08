L’indiscrezione: Locatelli-Juve, vertice venerdì a Torino. E Dybala si avvicina al rinnovo

Manuel Locatelli alla Juve: si avvicina il giorno della verità e della probabile svolta. L’incontro è stato confermato per venerdì a Torino, alla presenza del presidente Agnelli e dell’amministratore delegato Arrivabene. Al vertice parteciperà ovviamente Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, la Juve migliorerà l’offerta avvicinandosi ai 35 milioni di base fissa più bonus per chiudere l’operazione.

Occhio sempre a Pjanic, ma in un secondo momento. Intanto, si è svolto l’incontro con Jorge Antun, agente di Dybala, per il prolungamento del contratto un scadenza. E’ stato un summit proficuo, ce ne sarà un altro probabilmente per le intese definitive. Vertice per Locatelli venerdì, subito nuovo summit per il rinnovo di Dybala: la Juve entra nel vivo del mercato.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020