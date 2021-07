Il retroscena: Locatelli, volata Juve. Arsenal e Dortmund, la stessa offerta

L’Arsenal ha presentato al Sassuolo la stessa offerta che aveva fatto il Borussia Dortmund per Manuel Locatelli. Ovvero 35 milioni più eventuali bonus per raggiungere la famosa quota 40 chiesta dal club emiliano per cedere il centrocampo. Ma, lo ripetiamo ancora una volta, Locatelli vuole soltanto la Juve e dovrebbe accadere qualcosa di oggi imprevedibile per mandare a monte il trasferimento. I due club sono rimasti sempre in contatto, in attesa del prossimo summit per gli accordi definitivi.

Foto: Twitter personale Locatelli