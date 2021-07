L’indiscrezione: Juve, non solo Locatelli. Allegri pensa sempre a Pjanic

Doppio colpo per il centrocampo della Juve? Non lo escludiamo. Intanto il prossimo incontro dovrebbe essere quello giusto per chiudere l’operazione Locatelli con il Sassuolo. La volontà di Manuel è quella di andare alla Juve e basta. Ma un’uscita potrebbe comportare un’altra entrata. E Allegri continua a essere un estimatore di Miralem Pjanic che il Barcellona è pronto a liberare dopo una stagione non da tramandare. Quindi il doppio colpo a centrocampo non è una certezza ma una possibiliità da non trascurare.

Foto: Twitter Euro 2020