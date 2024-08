Koopmeiners alla Juventus: una rincorsa da gennaio, tutti i nostri titoli

Una maratona assoluta, quella che ci ha portato a raccontare il trasferimento di Teun Koopmeiners alla Juventus. Primo passaggio il 10 gennaio in tv, poi dal 17 in poi fino alle chiare conferme del 31 gennaio, ma comunque all’interno di una no stop che ha vissuto diversi momenti, compresa qualche salita. Ma che comunque ha portato alla svolta definitiva di ieri e alle visite di oggi. La priorità di Thiago Motta per un centrocampo, quello della Juventus, che ha fatto un enorme salto di qualità.

31 gennaio – Thiago Motta e Koopmeiners, tracce chiare (e confermate) per la Juve del futuro

10 marzo – Koopmeiners allo Stadium: è una prima scelta Juve

28 maggio – Il retroscena: Koopmeiners unico possibile sacrificio della Dea. Soulé piace molto

4 giugno – Esclusiva: Koopmeiners ha l’accordo con la Juve. E adesso…

5 giugno – L’indiscrezione: Juve, sempre più Koopmeiners. E Calafiori senza fretta

17 giugno – Esclusiva: Juventus, priorità Koopmeiners. E se Rabiot…

2 luglio – Esclusiva: Juventus, il piano per Koopmeiners

4 luglio – Il retroscena: Juve, un’altra cessione per chiudere Koopmeiners

8 luglio – Esclusiva: da Koopmeiners a Sancho e Chiesa (oppure no), la strategia Juve

11 luglio – Koopmeiners-Juventus: ora è il momento di chiudere

12 luglio – Todibo-Koopmeiners-Sancho: Juventus, il triangolo sì

17 luglio – Koopmeiners, le due versioni di Percassi fanno parte del mercato

24 luglio – Esclusiva: Soulé-Roma, ci siamo! Le ultime su Huijsen. E Koopmeiners…

1 agosto – Koopmeiners: la Juventus, l’offerta fantasma, i retroscena e un possibile nuovo scatto

7 agosto – Il retroscena: Juventus, Nico Gonzalez e Koopmeiners sono due storie diverse

11 agosto – Esclusiva: Koopmeiners, probabile incontro tra Atalanta e Juventus

11 agosto – Esclusiva: Koopmeiners, incontro positivo tra Atalanta e Juventus. I dettagli

17 agosto – Koopmeiners, sempre più Juve. Nico a ruota. Il punto su Conceicao. Miretti in uscita

26 agosto – Koopmeiners, il countdown prima della Juventus

27 agosto – Esclusiva: Koopmeiners-Juventus, le cifre definitive. E la distribuzione dei bonus

27 agosto – Koopmeiners alla Juve: è fatta! Un lungo inseguimento dal 10 gennaio

Foto: sito Juventus