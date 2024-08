Esclusiva: Koopmeiners, incontro positivo tra Atalanta e Juventus. I dettagli

Teun Kooomeiners si avvicina sempre più alla Juventus. L’incontro di oggi, che vi abbiamo anticipato, ha intanto portato al disgelo tra i due club, la situazione stava diventando molto pesante alla luce delle ultime vicende. Il summit è servito a chiarire, a ripristinare un rapporto: la Juventus vuole liberare Koopmeiners e regalarlo a Thiago Motta dopo un inseguimento che vi stiamo raccontando dallo scorso 10 gennaio. L’Atalanta ha chiarito che nulla ha contro la Juventus, ma che si sarebbe aspettata una interpretazione diversa soprattutto nelle ultime settimane. Il confronto è servito a stemperare. Adesso ci sono davvero le condizioni per andare fino in fondo: la Juventus che aveva preparato una proposta di 50 milioni più bonus, potrebbe (dovrebbe) alzare la base fissa per arrivare complessivamente a una cifra più vicina ai 60 che ai 55 milioni. Con una parte di quei soldi l’Atalanta cercherà di anticipare la concorrenza – il Brighton in modo particolare – per assicurarsi O’Riley, da sempre obiettivo del club (il Celtic chiede almeno 28 milioni di base fissa). Ma prima il via libera per Kooomeiners in modo da porre fine a una telenovela infinita…

Foto: Instagram Atalanta