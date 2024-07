Koopmeiners, le due versioni di Percassi fanno parte del mercato

L’Atalanta è una grande società, è giusto che difenda con forza il patrimonio tecnico e che dia la valutazione ritenuta opportuna per qualsiasi componente dell’organico. Ora noi sappiamo che per Teun Koopmeiners la richiesta è di 60 milioni, bonus compresi, con la possibilità di fare un piccolissimo sconto sulla base fissa o sui bonus. Luca Percassi ha ribadito il concetto che per l’Atalanta non è sul mercato. La leggiamo così: a) al club può aver dato fastidio che la Juve abbia raggiunto un accordo con il calciatore senza poi presentarsi con l’offerta giusta per il cartellino; b) alla stessa Dea può non essere piaciuta l’interferenza bianconera per O’Riley che per l’Atalanta è il candidato numero uno per la sostituzione dell’olandese. Ma, ribadendo la grande stima verso un club modello, a noi sembra che possano essere anche parole di circostanze. Per esempio, quelle di Cairo che aveva detto di non avere alcune intenzione di cedere Buongiorno papabile capitano e bandiera del Torino: sappiamo com’è finita. Lo stesso Percassi lo scorso giugno aveva dichiarato: “Koopmeiners? Se Giuntoli chiama io rispondo…”. Di sicuro dobbiamo aspettare, di sicuro qualsiasi trattativa va giudicata al traguardo, ma per Thiago Motta l’olandese è un passaggio cruciale del mercato bianconero.

Foto: Instagram Olanda