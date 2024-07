Todibo-Koopmeiners-Sancho: Juventus, il triangolo sì

La Juventus pensa al mercato in uscita per rituffarsi su quello in entrata. Ricordiamo sempre che giocare d’anticipo è importante, ma chiudere le operazioni impostate di più. Possiamo comunque confermare i tre nomi anticipati in tempi non sospetti: Todibo per la difesa, Koopmeiners per la trequarti e Sancho come esterno offensivo. Con Koopmeiners ci sono gli accordi da sempre (4,5 milioni a stagione più bonus), possiamo aggiungere che con i rappresentanti di Todibo c’è già una base di intesa da circa 2,5 milioni più bonus a stagione. Ma chiaramente bisogna essere prudenti fino a quando non ci sarà l’intesa con il Nizza. Su Sancho vale il discorso sempre fatto: la speranza che nessuno si presenti con un’offerta sul cartellino resiste sempre, l’esterno offensivo ha ripreso ad allenarsi con il Manchester United e aspetta. Malgrado il chiarimento con ten Hag la posizione di Sancho è la stessa: resta sul mercato. E la Juve spera di poterci arrivare prima che qualcuno si presenti con una proposta e dopo aver dato precedenza alle priorità di questi giorni. Lui alla Juve ha già completamente aperto, ma ora in quel reparto servono le uscite dei bianconeri. Gli obiettivi sono già stati individuati, adesso bisogna trovare le congiunture per chiuderli, un po’ per volta. Todibo-Koopmeiners-Sancho: Juve, il triangolo sì.

Foto: Instagram Atalanta