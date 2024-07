Koopmeiners-Juventus: ora è il momento di chiudere

In pista da metà gennaio come obiettivo prioritario per il centrocampo-trequarti, ora la Juventus ha intuito che è arrivato il momento di chiudere l’operazione Koopmeiners. Con l’olandese c’è un accordo blindato da 4,5 milioni a stagione, negli ultimi giorni Slot (fresco di nomina a Liverpool e che lo conosce bene) gli ha chiesto timidamente lumi sul suo futuro. Ma Koopmeiners non ha dubbi da mesi, vuole la Juventus, aspettiamoci un confronto per arrivare alla soluzione. La Juventus sa che servono almeno 50 milioni di base fissa più bonus, sta accelerando per qualche uscita, ma ha intenzione di studiare rapidamente la strategia per andare a dama. L’Atalanta intende accontentare Kooomeiners, la Juve vuole regalarlo a Thiago Motta per un centrocampo fa sogni (Douglas Luiz e Khephren Thuramsono già bianconeri), sta per arrivare il momento di stringere i tempi. Una contropartita tecnica? In linea di massima l’Atalanta non vorrebbe, ma va ribadito l’interesse – già segnalato – per Daniele Rugani.

Foto: Instagram Atalanta