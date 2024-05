Il retroscena: Koopmeiners unico possibile sacrificio della Dea. Soulé piace molto

Il 31 gennaio scorso avevamo titolato così: “Thiago Motta e Koopmeiners, tracce chiare (e confermate) per la Juve del futuro”. Per Thiago Motta bisogna aspettare solo gli annunci, l’inseguimento per Koopmeiners sta continuando. La Juve ha memorizzato da tempo il gradimento che potrebbe mettere in stand-by i club della Premier, ma serve una valutazione di almeno 55 milioni più bonus. Koopmeiners vorrebbe restare in Italia, ha aperto completamente alla Juve, ora serve l’accordo tra le società altrimenti parliamo di nulla. A noi risulta che a Gasperini abbiano dato garanzie sulla conferma in blocco della squadra che ha trionfato in Europa League e che l’unica eccezione potrebbe essere proprio Koopmeineirs. L’Atalanta vorrebbe tutto cash e qui sarebbe maledettamente complicato, ma c’è un calciatore di proprietà della Juve che piace parecchio a Gasperini. Non è soltanto Huijsen, un altro profilo da tenere in considerazione, ma parliamo di Soulé che a Frosinone ha fatto bene a prescindere dalla retrocessione della squadra maturata all’ultima giornata. E su questa traccia si può lavorare, il nome di Koopmeiners resta in cima alla lista della Juventus.

Foto: twitetr Atalanta