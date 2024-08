Koopmeiners, sempre più Juve. Nico a ruota. Il punto su Conceicao. Miretti in uscita

Teun Kooopmeiners alla Juve, andrà così. Non osiamo dire sarà una questione di tempo, visto che raccontiamo questa storia dal 10 gennaio, ma l’epilogo è pressoché scritto. Non doveva essere un tormentone, lo é diventato ma adesso ciò che conta è tagliare il traguardo. L’Atalanta ha preso Brescianini e Samardzic, indipendentemente da questo non trascurabile particolare per l’olandese si schiuderanno le porte bianconere. Dopo il Como o prima del prossimo weekend lo capiremo presto, ma sulla definizione della trattativa non ci sono più dubbi per una cifra – come già anticipato – più vicina ai 60 che ai 55 milioni. La Juventus vuole prendere due esterni offensivi, da quasi due settimane in pole c’è Nico Gonzalez e ora si tratta di stringere. Quanto a Francisco Conceicao la situazione è chiara: lui vuole la Juve e il Porto intende accontentarlo ma alle sue condizioni e viaggiamo sui 30 milioni abbondanti. Prendere tempo e non chiudere, come raccontato nella serata di ieri, significa agevolare inserimenti di altri club (sirene arabe comprese). Vedremo. Intanto, la Juventus ha deciso di sacrificare Miretti che andrà via nei prossimi giorni: il Genoa è uno di quei club in fila – come raccontato il 18 luglio – oggi con le chance più alte di battere la concorrenza.

Foto: Twitter Atalanta