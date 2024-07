Esclusiva: Juventus, il piano per Koopmeiners

Teun Koopmeiners resta sempre un obiettivo molto concreto (dallo scorso gennaio) della Juventus. Il suo entourage ha un accordo completo con il club bianconero e come avete notato non si sono materializzate, almeno fino a questo momento, le tanto temute piste inglesi. Semplicemente perché Koopmeiners ha dato priorità alla Juventus, adesso bisogna chiudere. Memorizzata la richiesta, almeno 55 milioni più bonus, ci sono due strade: inserire Hujisen nella stessa operazione con l’Atalanta oppure staccare; cedere il difensore centrale classe 2005 all’estero facendo cassa e aumentando il cash da proporre alla Dea (la Juve aveva già messo sul tavolo una quarantina di milioni). Occhio, però, perché su Hujisen ci sono i club tedeschi ma anche il Paris Saint–Germain, come anticipato nei giorni scorsi. E quindi Giuntoli potrebbe fare cassa altrove e poi proporre all’Atalanta un’offerta più convincente. Ma attenzione ad altre due soluzioni: Soulé e Chiesa. Thiago Motta tratterrebbe il primo, tuttavia in caso di offerte di 35-40 milioni (occhio alla Premier e non solo) il discorso cambierebbe. E Chiesa? La Juve lo valuta tra i 20 e i 25 milioni, i bonus possono fare la differenza, vedremo se la Roma andrà fino in fondo oppure se ci saranno nuove soluzioni.

Foto: Instagram Atalanta