Koopmeiners allo Stadium: è una prima scelta Juve

Teun Kooomeiners oggi alle 18 sarà allo Stadium, avversario della Juventus. Una sfida non banale intanto perché c’è una bella fetta di Champions in palio per l’Atalanta reduce da qualche stop in campionato (un punto nelle ultime tre partite, compreso il recupero in casa dell’Inter). Ma anche perché Koopmeiners è una prima scelta Juve per il centrocampo della prossima stagione, come vi abbiamo svelato già la scorsa estate. Tracce chiare per il futuro, avevamo titolato così a fine gennaio: ovviamente bisognerà trovare gli accordi con l’Atalanta, ma oggi l’olandese sfiderà la squadra che lo ha messo da tempo nel mirino.