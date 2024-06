L’indiscrezione: Juve, sempre più Koopmeiners. E Calafiori senza fretta

La Juventus viaggia sempre più decisa in direzione Teun Koopmeiners. Qualche sera fa vi abbiamo svelato l’accordo totale con il centrocampista (ingaggio da circa 4 milioni a stagione a salire), i contatti con l’Atalanta vanno avanti quasi no stop. La Juve ha già messo a disposizione una base di 40-45 milioni e potrebbe aggiungere una contropartita tecnica (più Hujsen che Soulé, ma ci sono conferme anche sul gradimento di Iling-Junior) in modo da accontentare l’Atalanta. E anche questo passaggio è confermato. Esattamente come la Juventus ha intenzione di sbloccare la trattativa per Riccardo Calafiori, obiettivo primario, a costo di alzare il cash e di inserire anche in questo caso una contropartita tecnica. Calafiori ha già detto no a Chelsea e Bayer, vuole la Juve per continuare a lavorare con il suo maestro Thiago Motta.

Foto: Instagram Atalanta