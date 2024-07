Esclusiva: da Koopmeiners a Sancho e Chiesa (oppure no), la strategia Juve

La Juventus ha bloccato da mesi Koopmeiners, adesso deve chiuderlo. Negli ultimi giorni il centrocampista dell’Atalanta ha ricevuto una telefonata da Slot, fresco di nomina al Liverpool, che gli ha chiesto del suo futuro. E Koopmeiners ha fatto capire che ha un impegno preso con la Juve, ricordiamo l’accordo sull’ingaggio da 4,5 milioni a stagione più bonus. Possibile che in settimana ci sia un nuovo contatto tra i club: la Juve aveva offerto 40 più 5 diverso tempo fa, il Napoli si era visto rifiutare la scorsa estate una proposta da 47 milioni. Qual è dunque la cifra giusta? Base 50 più bonus, l’Atalanta può scendere appena da 60 milioni chiesti. La Juve vorrebbe aggiungere ciò che resta da una cessione, con la Roma per Chiesa ha un accordo a 20 milioni più bonus, ora spetta al figlio d’arte che non ha ricevuto almeno fin qui altre proposte e vorrebbe aspettare ancora. Se Chiesa prendesse ancora tempo, la Juve potrebbe finanziare un’altra uscita (Nicolussi Caviglia piace al Venezia, valutazione 6-7 milioni, in laguna come già svelato potrebbe sbarcare anche Barbieri in prestito), occhio sempre a Huijsen. Chiuso Koopmeiners, scatterebbero i giorni di Sancho che fin qui ha detto no a tutti per aspettare la Juve. Ma è meglio fare una cosa per volta, semplicemente perché le trattative vanno chiuse.

Foto: twitter Atalanta