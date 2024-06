Esclusiva: Juventus, priorità Koopmeiners. E se Rabiot…

La Juventus ha qualche priorità per i prossimi giorni. Innanzitutto Teun Koopmeiners che ha saltato l’Europeo per infortunio. Possibile incontro con l’Atalanta nei prossimi giorni, l’intenzione è quella di chiudere coronando un inseguimento che va avanti da gennaio. La Juve conosce la valutazione del cartellino, circa 60 milioni, punta sulla volontà dell’olandese che ha un accordo totale sull’ingaggio (da 4 milioni più bonus a stagione) e cercherà di inserire una contropartita che potrebbe anche essere staccata dall’operazione Koopmeiners. Diversi indizi portano a Huijsen piuttosto che a Soulé, per quest’ultimo la Juve è convinta di ricevere presto una proposta dalla Premier vicina ai 40 milioni che chiede. Per Huijsen c’è stato, in serata, un interesse del Girona, ma la Juve aspetta un’offerta. Nei prossimi giorni verrà perfezionato l’affare Douglas Luiz con l’Aston Villa con McKennie e Iling in contropartita più un conguaglio vicino ai 20 milioni, alla larga dagli allarmismi delle ultime ore. E Rabiot? La Juve aspetta una risposta chiara, convinta di aver fatto il massimo per il rinnovo. Diversamente andrà su una mezzala: conferme sul gradimento per Fofana del Monaco che piace anche al Milan, richiesta di informazioni per Khephren Thuram, classe 2001, che può coprire diversi ruoli a centrocampo e che fin qui non ha rinnovato con il Nizza il contatto in scadenza nel 2025. Anche negli ultimi giorni i francesi hanno fatto un’offerta per il prolungamento, ma fin qui senza gli attesi riscontri.

Foto: Instagram Atalanta