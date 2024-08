Koopmeiners, il countdown prima della Juventus

Sinceramente non se ne può più. E in questo caso, soltanto in questo caso, possiamo anche dire che “meno male, il mercato chiude venerdì”. Teun Kooomeiners e il futuro: sembra davvero la notte prima della Juventus. E se non fosse l’ultima notte, sarebbe la penultima. Deadline tra martedì (domani) e mercoledì, il disgelo è in corso da settimane, vi avevamo parlato di un incontro blindato prima della finale di Supercoppa Europa che ha coinvolto l’Atalanta. E non troppi giorni fa abbiamo aggiunto che non bisogna capire se Teun andrà alla Juve, ma semplicemente quando andrà. Ci siamo. Operazione per una cifra più vicina ai 60 che ai 55 milioni, le parole di ieri firmate Luca Percassi (“decideremo per il bene del club”) sembrano anzi sono l’anticamera di un accordo definitivo. Per noi è una storia che ha avuto inizio il 10 gennaio, quando ne parlammo per la prima volta, sarebbe il caso di arrivare alla definitiva quadratura della vicenda. Countodwn.

Foto: Instagram Atalanta