Esclusiva: Koopmeiners ha l’accordo con la Juve. E adesso…

Teun Koopmeiners è – come anticipato già a gennaio – il principale obiettivo della Juve. Adesso possiamo aggiungere che il centrocampista in uscita dall’Atalanta ha aperto completamente e definitivamente al club bianconero, raggiungendo un’intesa di massima. Tra l’altro, Koopmeiners gradisce restare in Italia e ha messo fin da subito la Juve in cima ai suoi desideri. La Juve vuole chiudere, Koopmeiners è la priorità, abbiamo parlato di Soulé e Huijsen come contropartite, è più probabile che vada il difensore centrale anche se l’esterno offensivo piace a Gasperini. Tra l’altro con l’infortunio di Scalvini, l’Atalanta ha bisogno di prendere uno specialista in quel ruolo, sarebbe un modo di abbassare il cash, visto che il cartellino è valutato almeno 55 milioni di euro. Ma la Juve vuole andare fino in fondo, Koopmeiners è la priorità.

Foto: Instagram Atalanta