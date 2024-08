Il retroscena: Juventus, Nico Gonzalez e Koopmeiners sono due storie diverse

Chiariamo subito il concetto: Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez sono due storie diverse per la Juventus. Ieri abbiamo anticipato lo scatto deciso del club bianconero per l’attaccante esterno argentino (valutazione almeno 30 milioni), la Fiorentina ha aperto ma senza contropartite tecniche come già raccontato. L’Atalanta c’è sempre stata su Nico Gonzalez, ma adesso ha altri pensieri. E il discorso conduce inevitabilmente a Koopmeiners: Thiago Motta lo ha sempre ritenuto prioritario per il suo progetto, l’olandese vuole andare alla Juve ma senza l’offerta giusta non si cantano messe. Sono trascorsi troppe settimane e/o mesi, questi giorni erano considerati decisivi per presentare un’offerta all’Atalanta, come il suo entourage ha più volte chiesto. Ma Koopmeiners è sempre stato considerato un tassello fondamentale del mercato bianconero. Se l’Atalanta, immersa in altri pensieri per l’infortunio a Scamacca, dovesse prendere tempo (di sicuro spiegando all’olandese le motivazioni, il diretto interessato mai ha fatto pressione ma ha comunicato il suo orientamento), la Juventus dovrebbe di sicuro andare su un altro specialista in quel ruolo. E quel “se” va verificato perché oggi non ci sono certezze. Ma la Juventus avrebbe un ruolo scoperto e l’eventuale investimento per Nico non sarebbe un cambio di strategia, perché un trequartista andrebbe comunque preso. E almeno due esterni anche: Nico è in lizza, ma anche Galeno (che piace moltissimo) o Francisco Conceicao, nomi fatti in tempi non sospetti. Senza escludere una new entry o qualche ritorno di fiamma.

Foto: Instagram Fiorentina