Thiago Motta e Koopmeiners, tracce chiare (e confermate) per la Juve del futuro

La Juventus ha preso all’ultimo secondo Alcaraz, il centrocampista alle condizioni che cercava e con un diritto di riscatto altissimo. Ma il vero mercato scatterà la prossima estate (di sicuro un po’ prima…) quando bisognerà prendere una decisione su diverse cose. Primo passaggio l’allenatore: ribadiamo quanto svelato nei giorni scorsi con tracce che si riferiscono già all’estate, il profilo che piace di più è quello di Thiago Motta in questi giorni accostato a tutti, ma che diventerebbe il più autorevole candidato se il ciclo di Allegri dovesse fermarsi a un anno dalla scadenza del contratto. Non c’entra la conquista dello scudetto oppure no, potrebbe essere una scelta a prescindere. Ma conviene aspettare, al momento è presto per fare queste valutazioni: Thiago Motta, comunque, è un profilo che piace molto. E per il centrocampo il nome a caratteri cubitali é quello di Koopmeiners: una rincorsa segnalata la scorsa estate, ribadita subito dopo metà gennaio e che porterà la Juve a fare qualsiasi tipo di sforzo per assicurarsi l’olandese ritenuto perfetto per aprire un ciclo a centrocampo. Ora, chiaramente l’attenzione è rivolta alla super sfida con l’Inter, ma queste sono tracce chiare per il futuro.

Foto: sito Bologna