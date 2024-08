Koopmeiners alla Juve: è fatta! Un lungo inseguimento dal 10 gennaio

Teun Koopmeiners alla Juve: affare fatto. Era nell’aria da giorni, non esistevano troppe complicazioni come hanno voluto far credere. Il via libera è arrivato per una cifra, come abbiamo sempre anticipato, più vicina ai 60 che ai 55 milioni. L’incontro decisivo dal nostro punto di vista è stato quello dell’11 agosto tra Juventus e Atalanta, alla vigilia della Supercoppa Europea. Quell’incontro ha portato al disgelo e ha permesso di porre le basi per una rapida definizione. Koopmeiners alla Juve: il 10 gennaio ve ne abbiamo parlato per la prima volta in esclusiva, il 27 agosto si va a dama…

Foto: Instagram Koopmeiners