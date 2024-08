Esclusiva: Koopmeiners, probabile incontro tra Atalanta e Juventus

La vicenda Koopmeiners va risolta prima che diventi qualcosa in più di una telenovela. Semplicemente perché è già una telenovela. E mentre la Juventus sarà impegnata in amichevole contro l’Atletico Madrid, in giornata ci sara quasi sicuramente un incontro tra Juventus e Atalanta per arrivare alla soluzione. Giuntoli e la famiglia Percassi si erano già sentiti (o incontrati?), adesso è il momento di un faccia a faccia per metterci un punto definitivo. La Juventus aveva programmato da giorni una proposta da 50 milioni più 5 di bonus, l’Atalanta chiede qualcosa in più e vedremo se l’incontro porterà a un’intesa. Dopo quanto accaduto a Nizza per Todibo, meglio viaggiare con cautela e attenersi ai fatti pur essendo il centrocampista olandese un obiettivo chiaro e retrodatato. L’agente di Koopmeiners invoca un intervento che possa sbloccare la situazione dopo essersi esposto in modo clamoroso. Koop vuole solo la Juve e in questi mesi ha detto no a qualsiasi altro tipo di sirena. L’Atalanta non ha chiaramente gradito l’atteggiamento che ha minato l’ambiente a pochi giorni dalla finale di Supercoppa europee. E le dichiarazioni di Gasperini hanno portato alla necessità di trovare una soluzione definitiva. L’incontro può essere quello del disgelo dopo giorni di tensione in modo da avvicinare la Juventus sulla strada che porta a a Koopmeiners. Ma ora servono i fatti…

Foto: Instagram Atalanta