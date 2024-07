Il retroscena: Juve, un’altra cessione per chiudere Koopmeiners

È trascorso tanto tempo, adesso sarebbe il caso di chiudere. La Juventus ha bloccato Koopmeiners dal 17 gennaio scorso, il 31 avevamo aggiunto che il centrocampista dell’Atalanta era già allora una traccia chiara per la squadra bianconera del futuro. Abbiamo anche ricordato che l’olandese ha un accordo totale con la Juve: 4,5 di ingaggio più bonus a stagione. E soprattutto nelle ultime ore Koop ha detto no alle potenziali sirene inglese che fin qui non si sono davvero materializzate. Adesso la Juve, che ha mantenuto i contatti con l’Atalanta, vuole fare un’altra cessione per presentare un’offerta da 50-55 milioni più bonus, dopo che quella precedente di 40 più 5 era stata respinta al mittente. E come farlo? Con una cessione e ci sono diversi indiziati, Huijsen compreso. A maggior ragione se l’Atalanta volesse soltanto cash e non contropartite tecniche. Una cosa è sicura: dopo Khephren Thuram la Juve vuole andare velocemente su Koopmeiners e chiudere l’operazione. A meno che non decida di farlo prima di una cessione e a prescindere.

Foto: Instagram Atalanta