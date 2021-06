Sarri e la Lazio: una volata dal 28 maggio. Tutti i nostri titoli

Maurizio Sarri alla Lazio: Lotito voleva soltanto lui e alla fine ha raggiunto l’obiettivo. Un’operazione nata sottotraccia il 28 maggio, il modo migliore per dimenticare il naufragio della trattativa per il rinnovo di Simone Inzaghi, l’allenatore che ha poi scelto di accettare la proposta dell’Inter. Dal 28 maggio é stata una volata, mai con momenti di incertezza: l’incontro tra Sarri e Lotito a Formello è servito a spianare ulteriormente la strada e ha permesso di avvicinarsi sempre più alla fumata bianca arrivata nel pomeriggio e nell’aria già ieri. La Lazio cambierà pelle, passando dal 3-5-2 al 4-3-3 e potrà giovarsi del grande entusiasmo di Sarri che aveva davvero voglia di ripartire dopo un anno sabbatico. Alla spalle uno scudetto con la Juve, nella stagione precedente l’Europa League conquistata con il Chelsea. Ecco la ricostruzione dei nostri titoli, dal 28 maggio in poi.

Foto: Twitter Lazio