Sarri, solo Lazio! No stop nella notte per firmare tutto. E domani..

Riunione lunga, com’era prevedibile e ancora in corso a Milano, ma zero problemi. Maurizio Sarri si avvia a diventare il nuovo allenatore della Lazio, no stop in nottata per leggere tutto il contratto, firmarlo e controfirmarlo. Poi prevedibilmente verrà inviato via pec, m vedremo.

Tutto questo perché domani Sarri si fermerà a Milano per un impegno personale precedentemente preso. Sarri aveva lasciato la sua residenza toscana nel pomeriggio, raggiungendo Milano prima di cena. Ora no stop, poi Lazio!

Foto: Twitter Juventus