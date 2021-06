Ore 19,50: Maurizio Sarri è appena arrivato a Roma. Confermato il programma, adesso è in programma il vertice con Claudio Lotito, passaggio essenziale per la panchina della Lazio. Sarri è da venerdì scorso in pole, i discorsi verteranno soprattutto sugli aspetti tecnici e solo in un secondo momento si parlerà di contratto. Per i tifosi della Lazio sono ore di fibrillazione.

Foto: Twitter Lazio