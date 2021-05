L’indiscrezione: Sarri nome forte (domani giorno chiave). Il casting Lazio

Maurizio Sarri è il nome forte della Lazio, molto più di una suggestione come abbiamo raccontato ieri sera. La trattativa può entrare nel vivo da lunedì, in modo serio, ma quello di domani è un giorno chiave. Ci sarà un incontro tra l’allenatore è il suo entourage per prendere le decisioni definitive. I contatti con la Lazio ci sono stati, l’organico piace non poco (passare dal 3-5-2 al 4-3-3 si potrebbe con pochi ritocchi), la struttura societaria senza troppi direttori e consulenti anche.

Il nodo può essere l’ingaggio ma è risolvibile. Insomma, Sarri resta un nome forte, nel frattempo potrebbe arrivare la notifica della Juve con il pagamento della penale da 2,5 milioni prevista per fine maggio e che libererebbe automaticamente l’allenatore.

Intanto, le tradizioni di Lotito comprendono spesso un casting: il nome di Villas-Boas, indicato stamattina da alcuni quotidiani, fa parte del gioco, possibile anche un incontro conoscitivo. Poi Lotito prenderà le decisioni: non escludiamo nulla, teniamo Villas-Boas (ultima avventura a Marsiglia, terminata lo scorso febbraio), poche chance per Gotti e Espirito Santo, in stand-by Mihajlovic, nessun contatto al momento con Mazzarri, mentre Italiano si incontrerà nuovamente con lo Spezia. Magari c’è qualche altro profilo straniero, ma domani sarà una giornata importante sul fronte Sarri.

Foto: Twitter Juventus