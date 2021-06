Sarri-Lazio, cronaca di una giornata lunghissima. Siamo vicinissimi

Una giornata lunga, interminabile, proficua, positiva. Nessuna perplessità e riflessione ieri per Sarri alla Lazio come erroneamente riportato con superficialità da qualche parte. Questa è stata una trattativa che andava seguita con precisione, prudenza, fiducia. L’incontro conoscitivo di ieri, molto positivo con Lotito.

Il blitz di Ramadani stamattina, i dettagli sul contratto, Sarri che in questi minuti sta sciogliendo le ultime riserve. In giornata sono state date le ultime garanzie tecniche, con Tare in perenne contatto con l’allenatore toscano. La Lazio ha spinto moltissimo per arrivare a questa situazione di fiducia totale, dopo la comprensibile prudenza di ieri dopo un proficuo incontro conoscitivo.

A Sarri verrà proposto un biennale da 3-3,1 milioni a stagione più bonus per avvicinarsi ai 4 milioni in caso di Champions. Anche le cifre confermate, i contratti ovviamente si firmeranno dopo l’ultimo via libera, in arrivo tra stasera, stanotte e domattina. Siamo molto vicini.

Foto: Twitter Juventus